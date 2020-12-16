 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي كورونا في أوروبا بداية 2021

الرئيس البرازيلي: إذا كانت حياتي في خطر فتلك مشكلتي أنا!

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: إذا كانت حياتي في خطر فتلك مشكلتي أنا!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pddz

بطريقة استعراضية، أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أنه لن يأخذ اللقاح المضاد لكورونا.

إقرأ المزيد
الرئيس البرازيلي يرفض أخذ لقاح ضد فيروس كورونا
الرئيس البرازيلي يرفض أخذ لقاح ضد فيروس كورونا

 وقال بولسونارو، الذي ادلى في السابق بتصريحات وتعليقات استهان فيها بخطورة جائحة كورونا: "أنا لن أخذ التطعيم، ونقطة!".

وتساءل الرئيس البرازيلي قائلا: حياتي في خطر؟ هذه مشكلتي. ونقطة".

وعلى الرغم من أن البرازيل تأتي في المرتبة الثانية في عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بعدوى كورونا، إلا أن بولسونارو، لفت في تصريح يوم الثلاثاء إلى أنه من غير المرشح أن يطلب الكونغرس البرازيلي من المواطنين أن يتحصنوا باللقاح من عدوى كورونا.

وكتب الرئيس البرازيلي على حسابه في تويتر في أكتوبر الماضي بلهجة ساخرة إن "التطعيم سيكون مطلوبا، لكلبي فقط!!".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا