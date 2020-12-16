اليونان ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 57% على خلفية التوتر العسكري مع تركيا

رفعت اليونان من الإنفاق العسكري بنسبة 57% إلى 5.5 مليار يورو، وذلك على خلفية التوتر مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الإطار تعتزم اليونان إكمال صفقة شراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال "Dassault Rafale"، والحصول على فرقاطات وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار جديدة.

كذلك تنوي اليونان تحديث أسطولها القديم من مقاتلات F-16 وزيادة تعداد قواتها بمقدار 15000 فرد.

المصدر: رويترز