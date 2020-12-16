البرازيل..964 وفاة و42889 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 964 وفاة و42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 182799، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6970034.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.

المصدر: "رويترز"