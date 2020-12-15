هنغاريا تمنع الأزواج المثليين من تبني الأطفال

أقر البرلمان الهنغاري، قانونا يمنع الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال، كما وافق على تعديل تعريف الأسرة بأنها "تقوم على الزواج والعلاقة بين الوالدين الأم امرأة والأب رجل والطفل".

وينص التشريع الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية على أنه لا يجوز التبني إلا للأزواج المتزوجين، مع بعض الاستثناءات للأقارب غير المتزوجين.

وجاء في البيان أن "هنغاريا تدافع عن حق الأطفال في التعرف على جنسهم عند الولادة وتضمن تربيتهم على أساس الهوية والقيم الدستورية لأمتنا على أساس ثقافتنا المسيحية".

وتقول الحكومة إن التغييرات ضرورية لأن "العمليات الأيديولوجية الجديدة في الغرب جعلت من الضروري حماية الأطفال من التدخل الأيديولوجي أو البيولوجي المحتمل".

والزواج من نفس الجنس غير قانوني في هنغاريا، لكن التبني ممكن إذا تم تقديم طلب التبني من قبل أحد الشركاء بمفرده. إلا أنه بموجب القانون الجديد لن يتمكن الأزواج من نفس الجنس الآن من التبني، حتى لو تقدم بالطلب أحدهم كشخص أعزب.

وقالت وزيرة العدل جوديت فارجا "القاعدة الرئيسية هي أن المتزوجين فقط هم من يمكنهم تبني طفل أي رجل وامرأة متزوجان".

المصدر: BBC