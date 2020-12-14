مركز أوروبي: رصد زلزال بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر في شرق تركيا

أعلن مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل أنه رصد زلزالا بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر في شرق تركيا.

وسجل المركز هزات أرضية عند الساعة 00:58 يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، حسب التوقيت المحلي.

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وكانت بؤرة الزلزال بعمق 9 كيلومترات، وعلى بعد 46 كيلومترا إلى الشمال من مدينة فان بشرق تركيا.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات.

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب السواحل الغربية لتركيا في أواخر أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 117 قتيلا وأكثر من ألف جريح في تركيا، إضافة إلى قتيلين وعدة جرحى في اليونان.

المصدر: نوفوستي