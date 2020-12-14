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لافروف يهاجم الولايات المتحدة على خلفية العقوبات ضد تركيا

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لافروف يهاجم الولايات المتحدة على خلفية العقوبات ضد تركيا
Sputnik Victor Tolochko
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومات "إس-400" الروسية، واصفا إياه بالخطوة الجديدة غير الشرعية من قبل واشنطن.

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وقال لافروف، في تعليقه على فرض الولايات المتحدة عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، على خلفية اقتناء أنقرة المنظومات الروسية إس-400: "إنه دليل جديد على الموقف المتكبر إزاء القانون الدولي، والإجراءات غير الشرعية والأحادية التي تستخدمها الولايات المتحدة ومنذ وقت طويل، على اليسار وعلى اليمين".

وتابع: "أظن أن ذلك لا يزيد من مرجعية الولايات المتحدة على الساحة الدولية كمسؤول في تقاسم العمل الدولي المشترك، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني".

وسابقا اليوم،قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشراءها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.

المصدر: تاس

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