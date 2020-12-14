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لندن تنتقل إلى المستوى 3 من الإغلاق العام مع زيادة الإصابات بكورونا

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لندن تنتقل إلى المستوى 3 من الإغلاق العام مع زيادة الإصابات بكورونا
AFP
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أعلن نواب بريطانيون أن لندن ستنتقل إلى المستوى الثالث من الإغلاق العام اعتبارا من يوم الأربعاء وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم الإبلاغ أيضا عن دخول أجزاء من إسيكس وهيرتفوردشاير إلى مستوى الإغلاق الثالث.

وكان عمدة لندن، صادق خان، أعلن يوم الجمعة الماضي عن تعزيز الرقابة على قواعد كورونا، ونشر حوالي 85 مركز اختبار جديد في أنحاء العاصمة، بما في ذلك 45 وحدة متنقلة، محذرا من "شتاء طويل في انتظارنا".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أظهرت بيانات أن العاصمة البريطانية لديها أعلى نسبة إصابات بكورونا في بريطانيا، مما يضعها في طريقها إلى مستوى الإغلاق العام الثالث، وهو المستوى الأشد ضمن ثلاثة مستويات من القيود، التي فرضتها الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق جميع الحانات والمطاعم والأماكن الترفيهية المغلقة.

المصدر: "الإندبندنت"+ "بلومبيرغ"

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