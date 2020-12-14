بيسكوف: من خصائص أسلوب بوتين طرح المهام بحزم

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن طرح المهام بشكل حاد يعد من خصائص أسلوب عمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما يدور الحديث عن قضايا هامة.

وفي موجز صحفي، اليوم الاثنين، ذكر بيسكوف أن بوتين انتقد الحكومة الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، واصفا ذلك بمحاولة رفع الأسعار الداخلية إلى مستوى العالمية، الأمر الذي لا علاقة له بجائحة كورونا.

وتابع بيسكوف: "الرئيس طرح مسألة ارتفاع الأسعار بشكل حازم، وهو على وجه العموم يطرح المهام بحزم أمام الحكومة، بل وأمام أعضاء إدارته أيضا، ويعد ذلك من خصائص أسلوب عمل الرئيس بوتين".

المصدر: نوفوستي