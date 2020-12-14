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مستشار ميركل يستبعد رفع العزل العام في ألمانيا أوائل 2021

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مستشار ميركل يستبعد رفع العزل العام في ألمانيا أوائل 2021
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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استبعد هيلغه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، رفع إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد أوائل العام المقبل.

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 وأشار براون لقناة "n-tv" الألمانية، إلى أنه "متفائل جدا" بأن تشديد الإجراءات سيساعد في خفض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تبدأ ألمانيا عزلا عاما شاملا يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة ارتفاع معدلات انتشار هذا الفيروس.

وشدد مدير مكتب ميركل على أن ألمانيا ستشهد "بعض الأيام العصيبة" خلال الشتاء، ما دامت "لم تتوفر بعد جرعات لقاح تكفي الجميع".

ولفت إلى أنه من "المستبعد جدا"، القيام بتخفيف شامل لإجراءات مواجهة كورونا.

المصدر: رويترز

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