 
مباشر

ألمانيا.. مقترح لإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير

أخبار العالم

ألمانيا.. مقترح لإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير
Reuters
برلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pclu

أوضحت مسودة مقترح حكومي أن ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير 2021 ، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
ميركل تبحث تشديد إجراءات العزل العام مع الولايات الألمانية
ميركل تبحث تشديد إجراءات العزل العام مع الولايات الألمانية

وجرى إعداد المسودة قبل اجتماع يُعقد في وقت لاحق خلال اليوم، بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقيادات الولايات.

ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات، بالإضافة للبنوك.

وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

وتفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ 6 أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا