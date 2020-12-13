ألمانيا.. مقترح لإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير

أوضحت مسودة مقترح حكومي أن ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير 2021 ، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا.

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وجرى إعداد المسودة قبل اجتماع يُعقد في وقت لاحق خلال اليوم، بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقيادات الولايات.

ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات، بالإضافة للبنوك.

وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

وتفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ 6 أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: رويترز