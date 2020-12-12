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ميركل تبحث تشديد إجراءات العزل العام مع الولايات الألمانية

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ميركل تبحث تشديد إجراءات العزل العام مع الولايات الألمانية
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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قالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية غدا الأحد تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وأضافت المصادر أن المناقشات ستتضمن ما إذا كان يتعين إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد، وتوقيت مثل هذه الخطوة.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لشبكة (آر.إن.دي)، اليوم السبت، إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها، وإن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك.

وأضاف: "علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن... وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماما".

وتطبق ألمانيا منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، إذ تغلق الحانات والمطاعم، في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا قفزت إلى 28438، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.

المصدر: رويترز

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