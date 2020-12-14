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بايدن يتجه اليوم نحو البيت الأبيض في أول خطوة رسمية!

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بايدن يتجه اليوم نحو البيت الأبيض في أول خطوة رسمية!
Reuters
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يتخذ جو بايدن اليوم الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض حيث "سيصوت المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة اليوم لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وفقا لنتائج الانتخابات التي جرت".

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ويتكون المجمع الانتخابي من 538 عضوا. وبحسب نتائج التصويت، من المتوقع أن تكون الأغلبية لصالح بايدن بـ 306 أصوات مقابل 232 لترامب.

ويتوجب أن تتم الموافقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي من قبل الكونغرس بغرفتيه. ومن المنتظر أن تعقد جلسة مشتركة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب في السادس من يناير القادم، يتم خلالها فرز الأصوات الانتخابية.

ويتعين أن تكون المرحلة الأخيرة من الانتخابات تنصيب الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير ويباشر أعمال منصبه.

المصدر: bloomberg

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