4 دول أوروبية تقاطع منتدى أعمال في إيران احتجاجا على إعدام صحفي

انسحبت أربع دول أوروبية من المشاركة في منتدى أعمال ستستضيفه إيران يوم الاثنين، احتجاجا على إعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة منشورة عبر حسابها في "تويتر" أن سفيرها لدى طهران ألغى مشاركته في منتدى "أوروبا-إيران"، مشيرة إلى أن ألمانيا والنمسا وإيطاليا اتخذت قرارا مماثلا.

Following the barbaric and unacceptable execution of journalist #Rohollah_Zam, our Ambassador to #Iran, like those of Germany, Austria and Italy, has cancelled his participation in the #EuropeIranBusinessForum.#nobusinessasusual@EUIranBizForum@FranceenIran — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) December 13, 2020

وذكرت الخارجية الفرنسية أن قرار رفض المشاركة في المنتدى يأتي على خلفية "الإعدام الهمجي وغير المقبول" للصحفي المعارض.

وأعلنت السلطات الإيرانية في عام 2019 عن اعتقال روح الله، رئيس تحرير موقع "آمد نيوز" المعارض، الذي كان يقيم منذ سنوات في فرنسا.

وصدر حكم الإعدام بحق الصحفي الذي كان يعمل على تغطية المظاهرات المعارضة في إيران في عامي 2017-2018 بتهمة ممارسة أنشطة مناهضة للثورة والتواطؤ مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية.

المصدر: RT