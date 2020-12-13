السلطات الصحية الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لبدء التطعيم ضد كورونا

أعطت الهيئة الفدرالية الأمريكية المعنية بمحاربة تفشي فيروس كورونا الضوء الأخضر لبدء التطعيم العام ضد الوباء باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأكدت المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الأحد أن مديرها، روبرت ريدفيلد، وقع على التوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية الخاصة بممارسات التلقيح التابعة للمؤسسة والتي تدعو إلى بدء إعطاء لقاح "فايزر" للمواطنين فوق سن الـ16.

إقرأ المزيد

وأعرب ريدفيلد عن فخره إزاء هذا الإجراء، مؤكدا أن أوائل المشاركين في حملة التطعيم سيتلقون اللقاح صباح يوم غد الاثنين.

وصادقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرا على بدء استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ، ومن المقرر أن تبدأ حملة تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للخطر الأسبوع القادم.

المصدر: رويترز + نوفوستي