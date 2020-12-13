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الولايات المتحدة تتوقع تلقيح 100 مليون شخص ضد كورونا في الربع الأول من 2021

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الولايات المتحدة تتوقع تلقيح 100 مليون شخص ضد كورونا في الربع الأول من 2021
Reuters
موظفو الرعاية الصحية داخل وحدة لمرض فيروس كورونا في مركز يونايتد ميموريال الطبي في هيوستن، تكساس
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قال كبير مستشاري الولايات المتحدة لجهود لقاحات كوفيد -19، الأحد، إن الولايات المتحدة تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.

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وقال الدكتور منصف السلاوي كبير مستشاري عملية "Warp Speed" الأمريكية في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، يوم الأحد: "سنقوم بتحصين 100 مليون شخص بحلول الربع الأول من عام 2021".

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في تحصين 40 مليون شخص هذا الشهر و50 مليون إلى 80 مليون آخرين في يناير.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اليوم توزيع لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا في أنحاء البلاد. 

المصدر: رويترز 

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