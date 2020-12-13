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في خطوة تصعيدية.. المزارعون الهنود يتوجهون بجراراتهم إلى نيودلهي رفضا للإصلاح الزراعي

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في خطوة تصعيدية.. المزارعون الهنود يتوجهون بجراراتهم إلى نيودلهي رفضا للإصلاح الزراعي
Reuters
فلاح هندي غاضب. احتجاجات 2018.
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يصعد المزارعون في الهند احتجاجاتهم ضد الإصلاح الزراعي الذي تنوي الحكومة تنفيذه، والمتعلق بآليات تسويق منتجات المزارعين وأسعارها، التي تخدم مصالح الشركات الخاصة، برأي المحتجين.

في هذا السياق، يحاول عشرات الآلاف، الأحد، الوصول بجراراتهم إلى العاصمة نيودلهي، رغم الحواجز التي أقامتها قوات الأمن لمنعهم، أو على الأقل التقليص من تسللهم إلى مشارف العاصمة. ولم تقنع تطمينات رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، المحتجين الغاضبين، المعتصمين منذ 18 يوما، والذي قال لهم أمس السبت: "لقد اتخذنا كل هذه المبادرات لمضاعفة مداخيل المزارعين"، فيما سارعت العديد من التشكيلات السياسية والنقابية إلى إعلان تضامنها مع المحتجين ومطالبة الحكومة بالإصغاء لمطالبهم بعد فشل 6 جولات مفاوضات لحل الأزمة بين السلطات المركزية ونقابات المزارعين حتى الآن.

 

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المصدر: صحيفة "Hindustan Times" الهندية/ القناة التلفزيونية "NDTV" الهندية/وكالة رويترز.

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