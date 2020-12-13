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إندونيسيا..القبض على "ذو القرنين"

أخبار العالم

إندونيسيا..القبض على
Reuters Reuters Photographer
ضابط شرطة إندونيسي في ديلي.
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس السبت، أنها اعتقلت واحدا من كبار أعضاء الجماعة الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، الملقب بـ"ذو القرنين".

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وأكد المتحدث باسم الشرطة، أحمد رمضان، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض يوم الخميس الماضي على "ذو القرنين"، أحد القادة في هجوم بالي، مشيرا إلى أن ضباط الشرطة "لم يواجهوا أي مقاومة منه".

 و يعرف "ذو القرنين" باسم أريس سومارسونو، حسب تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

كما يعتقد أن "ذو القرنين" متورط في صنع القنابل التي استخدمت في هجمات بالي، التي أسفرت عن مقتل 200 شخص في تلك الجزيرة السياحية، وفي تفجيرات فندقي "جيه دبليو ماريوت"، و"ريتز كارلتون" في العاصمة جاكرتا عام 2009، التي أدت إلى مصرع تسعة أشخاص.

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على الزعيم السابق للجماعة الإسلامية، بارا ويجايانتو، في العام 2019.

المصدر: "رويترز"

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