 
مباشر
عاجل
إيران تستدعي السفير التركي في طهران

إندونيسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية

أخبار العالم

إندونيسيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pc75

أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا، في إندونيسيا، أن البلاد سجلت اليوم الجمعة 6310 إصابات جديدة بالفيروس، فضلا عن 175 وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد.

إقرأ المزيد
إندونيسيا تتسلم أول دفعة من لقاح صيني مضاد لكورونا
إندونيسيا تتسلم أول دفعة من لقاح صيني مضاد لكورونا

وبحسب البيانات اليوم الجمعة، يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 605243 إصابة، فيما بلغت الوفيات 18511 شخصا، وكلاهما الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.

وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعلن قبل أيام أن بلاده تسلمت أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا من الصين، مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم شامل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا