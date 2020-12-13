بالفيديو.. أسرة فخري زاده تتسلم "وسام النصر"

سلم قائد الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أسرة العالم النووي الراحل فخري زاده "وسام النصر" من الدرجة الأولى، الموقع من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي.

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ويأتي منح الوسام الرفيع للعالم النووي الراحل لما قدمه من خدمات في المجال الدفاعي.

وقال باقری خلال تسلیم الوسام إلى زوجة الراحل فخري زاده إنه "منذ استشهاد الدكتور محسن فخري زاده، العالم النووي والدفاعي، لم ينعم أعداء إيران بنوم هانئ، وهم دائما في خوف وقلق وتوتر".

وأضاف أنه "مما لا شك فيه أن الثأر لدماء فخزي زاده سيؤخذ من النظام المتغطرس في الزمان والمكان المناسبين، وفق المنطق العملي لجبهة الثورة الإسلامية الإيرانية، وليعلم الشيطان الأكبر أمريكا والنظام الصهيوني أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة".

وكان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاه قتل في طهران يوم الجمعة 27 نوفمبر الماضي في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءها.

المصدر: RT