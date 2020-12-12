الجيش الإيراني: نحن على علم بكافة تحركات دول الجوار ونراقبها لحظة بلحظة

قال نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجيش الإيراني قادر رحيم زاده، إن إيران ترصد "كافة تحركات الأعداء" بالمنطقة وخارجها على بعد أكثر من 150 كم، لا سيما تحليق قاذفات 52B الأمريكية.

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وشدد رحيم زاده على أن المجال الجوي للبلاد هو أحد "خطوطها الحمراء"، وقال: "كما شهد الأعداء من قبل، فإن أدنى انتهاك للمجال الجوي لإيران سيواجه برد عنيف وناري من الدفاع الجوي".

وقال نائب قائد مقر الدفاع الجوي في الجيش الإيراني رحيم زادة حول تحليق مقاتلات من دول الخليج برفقة القاذفات الأمريكية فوق مياه الخليج قرب الأجواء الإيرانية، إن "الدفاعات الجوية الإيرانية على علم بكافة تحركات دول الجوار ونراقبها لحظة بلحظة".

المصدر: RT