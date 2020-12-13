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إيران: سياستنا مبنية على تعزيز التعاون مع الدول الجارة

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إيران: سياستنا مبنية على تعزيز التعاون مع الدول الجارة
Reuters
نائب رئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانغيري
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أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني اسحاق جهانغيري أن سياسة البلاد مبنية على تعزيز التعاون مع الدول الجارة.

وفي تصريح له خلال اجتماع رؤساء الغرف التجارية الإيرانية مع دول الجوار، قال جهانغيري: "وفق الإحصائيات فقد بلغت نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول الجارة 65 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (العام الإيراني بدأ في 20 مارس)، ومن الضروري أن تبادر غرفة التجارة الإيرانية إلى إعداد برنامج عمل واضح ودقيق للتعاون مع كل دولة من دول الجوار ووضع ذلك على جدول الأعمال".

وأضاف: "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار، وهذه الدول تعد الهدف الرئيسي لصادرات السلع الإيرانية، الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات ووضع التمهيدات اللازمة لتعزيز التعاون مع هذه الدول".

وأكد المسؤول الإيراني "ضرورة إيجاد وإكمال البنى التحتية للتعاون بين إيران والجوار" وأضاف: "رغم كل القيود فقد بذلت الجهود في هذه المرحلة لإنجاز مشاريع سككية للربط بين إيران ودول الجوار حيث تم اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال".

المصدر: "إرنا"

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