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نتنياهو يؤكد إقامة العلاقات بين إسرائيل وبوتان

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نتنياهو يؤكد إقامة العلاقات بين إسرائيل وبوتان
Reuters /Yoav Dudkevitch/ Yedioth Ahronoth
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة الأنباء عن إقامة إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان الواقعة في جنوب آسيا شرقي جبال الهيمالايا.

وذكر نتنياهو، في تصريح نشره مكتبه: "أرحب بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوتان والتي تشكل ثمرة أخرى لاتفاقيات السلام. نجري اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية معنا".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مراسم توقيع اتفاق إقامة العلاقات جرى اليوم السبت في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الهند رون مالكا، بحضور سفير بوتان لدى البلاد فيتسوب نامجييل.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أن إقامة العلاقات مع المملكة ذات الأغلبية البوذية تشكل معلما جديدا في طريق توطيد العلاقات بين إسرائيل وآسيا، مشيدا بـ"توسيع دائرة الاعتراف بالدولة العبرية".

وأعرب أشكنازي عن أمله في "استقبال ملك بوتان، جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك، في مدينة القدس بأول زيارة رسمية من نوعها".

ولم يكن لغياب العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوتان حتى الآن أي علاقة بالقضية الفلسطينية.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

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