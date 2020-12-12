رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية: مستعد للتطعيم بلقاح "كوفيد-19" فورا

قال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ستيفن هان، يوم السبت، إنه مستعد للتطعيم بلقاح "كوفيد-19" فور توافره.

وجاء تصريح هان بعد أن وافقت الولايات المتحدة الجمعة على الترخيص للقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" الذي بات جاهزا للتوزيع.

ودافع هان في مؤتمر صحفي عن أسرع عملية ترخيص للقاح إلى الآن، قائلا "إن إدارته لم تضح بالسلامة من أجل السرعة".

ونفى التقارير الصحفية التي قالت إن إدارة الرئيس دونالد دترامب هددت بإقالته إذا لم توافق إدارة الأغذية والعقاقير على الترخيص للقاح بحلول تاريخ معين، ووصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة.

يتبع..