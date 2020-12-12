الإصابات اليومية بكورونا في اليابان تتجاوز 3000 حالة للمرة الأولى

أفادت وسائل إعلام رسمية يابانية، يوم السبت، بأن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت 3000 حالة للمرة الأولى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن اليابان سجلت أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في يوم واحد مع استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء، موضحة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041 إصابة.

وأعلنت طوكيو، عاصمة اليابان والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة اليوم.

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وإلى الآن لقي نحو 2588 حتفهم في اليابان بسبب فيروس كورونا.

المصدر: رويترز