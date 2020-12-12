تدربيات تركية قطرية عسكرية في الدوحة

أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت، بأن قواتها في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

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وقالت الوزارة إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية "العاصفة هاوتزر" عيار 155/22 مم.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة شهدت افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة في 14 ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

المصدر: ديلي صباح