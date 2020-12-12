سويسرا تجمد الأصول المالية للرئيس البيلاروسي

أعلنت السلطات السويسرية عن تجميد الأصول المالية للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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وأشارت الحكومة السويسرية إلى أن "لوكاشينكو وابنه فيكتور، من بين 15 شخصا، لن يسمح لهم بدخول سويسرا أو السفر عبرها"، لافتة إلى أن "هناك مزاعم تفيد بأنهم مسؤولون عن استخدام العنف والاعتقالات التعسفية".

وأعربت الحكومة عن قلقها الشديد قائلة: "سويسرا قلقة للغاية بسبب التوتر المستمر، وتدعو إلى الحوار بين حكومة بيلاروس والمجتمع المدني".

كما طالبت بـ"الإفراج عن المعتقلين تعسفيا، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن".

المصدر: "رويترز"