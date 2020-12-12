تواتر شائعات في الشارع الإيراني حول صحة المرشد الأعلى

تواترت كثير من الشائعات في الشارع الإيراني حول صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، يقول بعضها إنه توفي فيما ترجح أخرى دخوله في غيبوبة جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان أحد أعضاء مكتب المرشد قد أكد سلامة خامنئي، نافيا الأنباء حول مرضه.

وفي نفس السياق قال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية في إيران، أمير موسوي، المقرب من السلطة الإيرنية، إن خامنئي "ينفي ويدحض الشائعات الكاذبة"، التي تترد حول وضعه الصحي، و"يحيي بكل حب ومودة كل من يسأل عن صحته وسلامته".

المصدر: RT + تويتر