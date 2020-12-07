مسؤول إيراني ينفي تدهور حالة خامنئي الصحية

نفى مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، شائعات إعلامية عن تدهور حالته الصحية.

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ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية ما قاله مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "بعمى أعيون الأعداء، بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".

به کوریِ چشم دشمنان و به فضل الهی و با دعای خیر ارادتمندان، حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه‌های خود طبق روال مشغول‌ هستند.#خامنئي#AyatollahAliKhameneipic.twitter.com/0ZxHIzNRYA — مهدی فضائلی (@m_fazaeli) December 7, 2020

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما تناقلته وسائل إعلام عدة، يوم السبت، عن تدهور حالة خامنئي وقيامه بنقل السلطة إلى ابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف حاليا على العديد من المؤسسات ويعد من المقربين من الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: فارس + إرم نيوز