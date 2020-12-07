 
مباشر

مسؤول إيراني ينفي تدهور حالة خامنئي الصحية

أخبار العالم

مسؤول إيراني ينفي تدهور حالة خامنئي الصحية
Reuters Official Khamenei Website/Handout via REUTERS
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pb29

نفى مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، شائعات إعلامية عن تدهور حالته الصحية.

إقرأ المزيد
خامنئي: الانتخابات الأمريكية هي الأكثر تزويرا في العالم
خامنئي: الانتخابات الأمريكية هي الأكثر تزويرا في العالم

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية ما قاله مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر": "بعمى أعيون الأعداء، بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما تناقلته وسائل إعلام عدة، يوم السبت، عن تدهور حالة خامنئي وقيامه بنقل السلطة إلى ابنه مجتبى خامنئي، الذي يشرف حاليا على العديد من المؤسسات ويعد من المقربين من الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: فارس + إرم نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا