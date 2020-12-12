وكالة "ركنا": السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي الإيرانية

قضت محكمة إيرانية، اليوم الجمعة، بالسجن 10 سنوات للشابة لإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ "سحر تبر" شبيهة نجمة هوليود أنجلينا جولي.

وجرى اعتقال الشابة الإيرانية البالغة من العمر الآن 22 عاما، في أكتوبر 2019، وحكم عليها أمس الجمعة بالسجن 10 سنوات، بحسب ما أفادت به وكالة "ركنا" الإيرانية.

وذكرت تقارير سابقة أن السلطات الإيرانية اعتقلت سحر تبر بتهم متعلقة بـ"التجديف والتحفيز على العنف" واخرى مرتبطة بـ"الفساد".

ونقلت وكالة "ركنا" عن الشابة الإيرانية قولها: "وجهت إلي 4 تهم وجرت تبرئتي من تهمتين.. لا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو"، مضيفة أن "القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه".

ونالت سحر شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورا لها تظهر أنها خضعت لعمليات تجميل، لتبدو وكأنها نسخة من أنجلينا جولي.

المصدر: وكالة ركنا الإيرانية