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ترامب يدعو المحكمة العليا للتحرك بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية

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ترامب يدعو المحكمة العليا للتحرك بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية
Reuters
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى اتباع الدستور في شأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية و"القيام بما يجب القيام به".

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وقال ترامب عبر "تويتر": "الآن بعد أن أصبحت إدارة بايدن فضيحة ستجلب الفوضى لسنوات قادمة، أصبح من الأسهل على المحكمة العليا للولايات المتحدة اتباع الدستور والقيام بما يعرف الجميع أنه يجب القيام به".

وأضاف: "يجب أن يظهروا شجاعة كبيرة وحكمة. أنقذوا الولايات المتحدة".

وكان ترامب، واصل انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".

المصدر: RT

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