ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

Why didn’t the Fake News Media, the FBI and the DOJ report the Biden matter BEFORE the Election. Oh well, it’s OK, we won the Election anyway - 75,000,000 VOTES!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤوون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تويتر