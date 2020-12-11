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ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه

أخبار العالم

ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه
Reuters Yuri Gripas
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤوون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تويتر

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