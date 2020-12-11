ترامب: أريد أن أمنع العالم من قتل نفسه!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحاول الاستيلاء على ما وصفه بـ"أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث".

وجاء في تغريدة نشرها ترامب في حسابه على تويتر: "وقت إنفلونزا الخنازير (H1N1)، كانت محاولة إدارة أوباما للقاح، بقيادة جو بايدن، كارثة كاملة وشاملة، الآن يريدون المجيء والاستيلاء على واحدة من أعظم وأسرع المعجزات الطبية في تاريخ العصر الحديث، لا أعتقد ذلك!".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب: "بينما أدفع المال، وأغرق في البيروقراطية؛ أفنيت 5 سنوات في الموافقة على لقاحات جديدة ورائعة.. لا تزال سلحفاة كبيرة وقديمة وبطيئة، اترك اللقاحات الآن، وتوقف عن اللعب وابدأ في إنقاذ الأرواح".

وتابع في تغريدة أخرى، قائلا: "أريد فقط أن أمنع العالم من قتل نفسه".

The Swine Flu (H1N1), and the attempt for a vaccine by the Obama Administration, with Joe Biden in charge, was a complete and total disaster. Now they want to come in and take over one of the “greatest and fastest medical miracles in modern day history.” I don’t think so! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

I just want to stop the world from killing itself! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

المصدر: RT