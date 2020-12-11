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إيران تستدعي السفير التركي في طهران

وزير الخارجية الإيراني يعلق على أبيات شعر رددها أردوغان "بشكل خاطئ"

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وزير الخارجية الإيراني يعلق على أبيات شعر رددها أردوغان
Reuters
وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الرئيس التركي أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

 وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، اثارت ردود أفعال.

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المصدر: "تويتر"/وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء

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