وزير الخارجية الإيراني يعلق على أبيات شعر رددها أردوغان "بشكل خاطئ"

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الرئيس التركي أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland



Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?



NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan — Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني أمس الخميس في باكو، اثارت ردود أفعال.

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المصدر: "تويتر"/وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء