أردوغان يشارك في عرض عسكري في باكو بمناسبة انتهاء الأعمال القتالية بقره باغ (فيديو)

حيا الرئيس التركي رجب أردوغان سكان عاصمة أذربيجان باكو خلال مروره بأحيائها في طريقه للانضمام إلى الرئيس إلهام علييف لحضور الاستعراض العسكري بمناسبة انتهاء الأعمال القتالية بقره باغ

وألقى أردوغان التحية للسكان المحتشدين على جانبي الطريق في أحد شوارع العاصمة الأذربيجانية باكو خلال مروره.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي بأن العرض العسكري في باكو يأتي بمناسبة انتهاء الأعمال القتالية في قره باغ، وسيجري بمشاركة رئيسي أذربيجان وتركيا.

وبحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية، سيشارك أكثر من ثلاثة آلاف جندي في العرض، وسيتم عرض ما يصل إلى 150 وحدة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى المعدات التي تم الاستيلاء عليها في المعارك بقره باغ.

من جهتها قالت وكالة الأناضول التركية إن وحدات من الجيش التركي ستشارك أيضا في العرض، وسيكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيف الشرف في العرض.

المصدر: نوفوستي