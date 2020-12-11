"Mastercard" توقف التعامل مع موقع إباحي مشهور بسبب مقاطع اغتصاب أطفال

قررت شركة "ماستر كارد Mastercard" وقف التعامل مع موقع "Pornhub"، بعد أن تأكدت من وجود "محتوى غير قانوني" في هذا الموقع الإباحي.

وكشف السناتور الأمريكي عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، عن قرار "ماستر كارد"، أمس الخميس، وقال إن "فيزا وشركات بطاقات ائتمان أخرى يجب أن تفعل الشيء نفسه على الفور".

وأكدت "ماستر كارد" في وقت لاحق الخبر، قائلة في بيان إن "تحقيقنا على مدى الأيام العديدة الماضية أكد حدوث انتهاكات لمعاييرنا التي تحظر المحتوى غير القانوني على موقعها. أصدرنا تعليمات للمؤسسات المالية التي تربط الموقع بشبكتنا بإنهاء التعامل".

.@Visa and every other credit card company should immediately do the same — Josh Hawley (@HawleyMO) December 10, 2020

وبدأت معركة السناتور الأمريكي هاولي ضد "Pornhub" بعد أن زعم ​​تقرير حديث لصحيفة "New York Times" أن المنصة، وهي أكبر موقع إباحي في العالم، "موبوءة" بمقاطع فيديو اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب الأطفال والإباحية الانتقامية.

ويُزعم أن أحد مقاطع الفيديو المذكورة في التقرير يُظهر إساءة معاملة فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وأثار التقرير الغضب، وقدم هاولي وزميله السناتور الجمهوري، بن ساسي، مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمنح ضحايا الاغتصاب والاتجار بالجنس القدرة على مقاضاة مواقع مثل "Pornhub"، لتوزيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون موافقتهم.

المصدر: RT