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تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع إسرائيل: ليس على حساب الفلسطينيين

أخبار العالم

تركيا للمغرب تعليقا على تطبيعه مع إسرائيل: ليس على حساب الفلسطينيين
Reuters Francois Lenoir
مولود تشاووش أوغلو
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحث يوم الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاق التطبيع المبرم بين المملكة وإسرائيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاووش أوغلو، أقر في المكالمة التي جرت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق التطبيع الجديد، بحق المغرب كأي دولة أخرى في إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية.

كما أشارت مصادر "الأناضول" إلى أن تشاووش أوغلو أجرى اليوم اتصالا أيضا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، دون الكشف عن فحوى المكالمة.

المصدر: "الأناضول"

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