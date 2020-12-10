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"رويترز" نقلا عن مسؤول تركي كبير: العقوبات الأمريكية غير بناءة وستضر بالعلاقات

الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات من طراز "إم كيو 9" للمغرب

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الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات من طراز
Reuters
الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات من طراز "إم كيو 9" للمغرب
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قالت مصادر لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة "إم كيو-9" للمغرب.

وأضافت المصادر أنه سيتم التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة في الأيام المقبلة.

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و"إم كيو-9" أو "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل "بريداتور بي" (Predator B) تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وهي مصممة على أساس "إم كيو-1 بريداتور" ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.

وتستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة في ضرب مواقع في أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

كما أعلن ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة، حيث صرح مسؤول أمريكي بأن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

المصدر: وكالات

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