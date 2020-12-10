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"رويترز" نقلا عن مسؤول تركي كبير: العقوبات الأمريكية غير بناءة وستضر بالعلاقات

"رويترز": واشنطن قد تعلن فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400" في أي يوم

أخبار العالم

AFP MURAD SEZER / AP POOL
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وأن "ذلك قد يحدث في أي يوم".

وأشارت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إلى أن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

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ومن المقرر فرض العقوبات تحت "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA) الصادر في عام 2017، والذي تم فرض عقوبات بموجبه على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

يذكر أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي تسببت بالتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت الأخيرة عن إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة.

المصدر: رويترز

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