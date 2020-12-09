استطلاع: معظم الأمريكيين يعربون عن ثقتهم في نتائج الانتخابات الرئاسية
Reuters
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جاء في استطلاع للرأي العام أجرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية وقناة PBS، أن غالبية سكان الولايات المتحدة بواقع 61٪ يثقون بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال 34٪ من المشاركين في الاستطلاع، إنهم لا يثقون بنتائج الانتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وأظهر مؤيدو الحزب الجمهوري أكبر قدر من التشكيك حيث 72٪ منهم يشككون في نزاهة الانتخابات، فيما يعتبر 95٪ من الديمقراطيين و67٪ من الناخبين المستقلين أن الانتخابات نزيهة.
المصدر: إنترفاكس