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سقوط وزيرة الأغذية الألمانية إثر تعثرها بالمنصة

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سقوط وزيرة الأغذية الألمانية إثر تعثرها بالمنصة
Sputnik
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ذكرت صحيفة Bild أن وزيرة الأغذية والزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، تعثرت بالمنصة أثناء أحد النقاشات الدورية في البوندستاغ ووقعت.

وتعرضت الوزيرة إثر الحادث لالتواء كاحلها وفقدت نظارتها وسارع الحضور لمساعدتها.

وقالت الوزيرة مازحة بعد الحادث: "شعرت بقليل من الخوف فقط، كان الاستماع إلى خطاب أنالينا بيربوك (زعيمة حزب البيئة الألماني) أكثر إيلاما".

وذكرت الوزيرة، أنها وقعت بسبب التكاثف على عدسات النظارة بسبب الكمامة الواقية.

المصدر: radiosputnik

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