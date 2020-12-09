تركيا تعين صديقا مقربا لماكرون سفيرا لها في باريس

أعلنت تركيا تعيين سفير عرف عنه أنه صديق مقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة اعتبرت بادرة لتحسين العلاقات بين البلدين.

وجاء التعيين عقب كشف وزير خارجية تركيا مولود تاووش أوغلو قائمة أسماء السفراء الجدد والممثلين الدائمين لأنقرة في عدد من دول العالم في مقدمتها فرنسا والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة التي توترت علاقاتها بأنقرة.

وكان السفير علي أونانار واحدا من السفراء الجدد الذين أعلن عنهم تشاووش أوغلو، حيث تم تعيينه سفيرا لتركيا في فرنسا، ويعرف عنه بأنه صديق للرئيس الفرنسي، وذلك خلفا لإسماعيل حقي موسى.

ونشرت مجلة "Le Point" الأسبوعية الفرنسية، خبر تعيين أونانار تحت عنوان "تم تعيين أونانار صديق ماكرون سفيرا في باريس".

وأوضحت المجلة أن "ماكرون وأونانار تلقيا تعليمها خلال الفترة من 2002 - 2004 في المدرسة الوطنية للإدارة التي تعد واحدة من أعرق المدارس للقادة السياسيين في فرنسا.

وأشارت إلى أن "أونانار يتحدث الفرنسية بطلاقة، كما أنه لا يدعم الموقف التركي تجاه اللواء خليفة حفتر في ليبيا".

Il faisait partie de la promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. Опубликовано Le Point Среда, 9 декабря 2020 г.

المصدر: "زمان التركية"