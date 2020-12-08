لودريان: استئناف العلاقة البناءة بين بروكسل وتركيا لن يتم قبل توضيح أنقرة مواقفها

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على أن العلاقة البناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ممكنة فقط بعد أن توضح أنقرة مواقفها تجاه عدة قضايا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: "عشية انعقاد المجلس الأوروبي يومي 10 و11 ديسمبر، طلب وزير الخارجية من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو توضيحات حول مواضيع عدة"

وأضافت: "هذا شرط ضروري لاستئناف العلاقات البناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

المصدر: "رويترز"