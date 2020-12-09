روحاني يعلن نية إيران الحصول على لقاح أجنبي ضد كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أن بلاده تخطط للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من بلد أجنبي، وبعث بـ"مئات اللعنات" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد روحاني أثناء اجتماع حكومي أنه وجه وزارة الصحة لشراء لقاح ضد الفيروس التاجي، وتابع: "ينبغي علينا الآن توفير اللقاح وتطعيم المعرضين للإصابة بالمرض بدرجة عالية"، دون أن يكشف عن الدولة التي ستزود إيران باللقاح.

وأشار إلى أن الحكومة صادقت اليوم على "قرار مهم حول كورونا" يتطلب المصادقة النهائية في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي السبت القادم.

وشدد روحاني على ضرورة "إرسال مئات اللعنات" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء كل لقاح تشتريه إيران، مشيرا إلى أن الأمر الذي يمكن حله باتصال هاتفي واحد يستغرق الآن عدة أسابيع أو حتى أشهر.

وسبق أن أعلن روحاني أمس في ملتقى اللجان التخصصية التابعة للمجلس الوطني لمحاربة جائحة كورونا، أن إنتاج اللقاح ضد الوباء بشراكة العلماء الإيرانيين والحصول على اللقاح من دول أخرى ضمن أجندة الحكومة.

المصدر: فارس + RT