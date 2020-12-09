وزراء دفاع "آسيان" يتوصلون إلى إعلان مشترك حول تعزيز التعاون

اتفق وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، على تكثيف الجهود لتعزيز التماسك والقدرة على الاستجابة من خلال التعاون الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.

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وأعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية أن الاجتماع الـ14 لوزراء دفاع رابطة "آسيان" الذي عقد عبر الفيديو اليوم الأربعاء أصدر إعلانا مشتركا حول تعزيز التعاون الدفاعي في الكتلة، ما أظهر التضامن والالتزام بالسلام والاستقرار والتعاون والتنمية على المستوى الإقليمي.

واتفق وزراء الدفاع على تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز التماسك والقدرة على الاستجابة للرابطة من خلال تعزيز التعاون الدفاعي ضمن الرابطة وكذلك مع الشركاء الآخرين لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، بحسب الإعلان المشترك.

واعتمد الوزراء أيضا برنامج عمل مدته ثلاث سنوات في الفترة من 2020 إلى 2022، سيحدد المسار المستقبلي للتعاون.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد اجتماع وزراء الدفاع على "دعم الأنشطة عبر الركائز والقطاعات بغية دفع التعاون بين الركائز الثلاث لمجتمع الآسيان عن طريق التركيز على خلق بيئة أمنية مؤاتية لتحقيق الاستدامة في جميع الأبعاد".

وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967 وتتكون من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وتتولى فيتنام الآن الرئاسة الدورية للرابطة.

المصدر: شينخوا