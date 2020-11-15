دول آسيا والمحيط الهادئ بصدد التوقيع على أكبر اتفاقية تجارية في العالم

قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، إنه من المقرر أن توقع دول آسيا والمحيط الهادئ، يوم الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم في قمة افتراضية تستضيفها هانوي.

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وأوضح فوك للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" يوم السبت، أن توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو إجراء ملموس يظهر التصميم على التعاون والإندماج في المنطقة.

وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2.2 مليار شخص و29% من الناتج الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013، خلال حفل عبر الإنترنت يوم الأحد في قمة الآسيان السابعة والثلاثين في هانوي.

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وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام وتايلاند والفلبين ولاوس وكمبوديا وميانمار وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، إلى جانب أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.

وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستخفض الرسوم الجمركية بموجبها، وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد.

كما ستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.

المصدر: "د ب أ"