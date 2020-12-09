الأمم المتحدة تدعو فرنسا لسحب "قانون الأمن الشامل"

دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، اليوم الأربعاء، إلى سحب مشروع قانون في فرنسا يعرف باسم "المادة 24" يحد من حرية مشاركة الصور التي تظهر رجال الشرطة.

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وقالت باتشيليت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، ولكننا نشعر بالقل إزاء قانون المادة 24، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب، على ما أعتقد، سحبه".

في حين قال الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيعيد كتابة القانون الذي يحد من حقوق نشر صور رجال الشرطة.

جدير بالذكر أن فرنسا تعرضت لموجة من الاحتجاجات في الشوارع بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون أمني في البرلمان، يقضي بزيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور رجال الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

المصدر: رويترز