روحاني يؤكد قدرة طهران على مساعدة أذربيجان

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران مستعدة لتقديم المساعدة في تعزيز وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، وإحلال الأمن والاستقرار".

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وقال روحاني خلال استقبال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف: "موقف إيران تجاه أزمة قرة باغ كان صريحا، وواضحا، ونؤكد على دعم إيران سيادة أذربيجان على أراضيها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بانتهاء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وتحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده أعلنت عن "استعدادها للعب دور بناء في وقف إطلاق النار، عبر إرسال مبعوث إلى أذربيجان، وأرمينيا، وروسيا، وتركيا"، مؤكدا على ضرورة "استغلال الحدود الإيرانية الأذربيجانية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتابع قائلا: "يمكن لإيران وأذربيجان تنمية التعاون التجاري والاقتصادي نظرا لانتهاء إدارة ترامب ومع تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة"، لافتا إلى أن "طهران مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة التي دمرتها الحرب في قرة باغ".

من جهته، قال وزير الخارجية الأذربيجاني إن "إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، سيسرع من تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين"، مشيرا إلى أن "إيران دولة صديقة، وجارة جيدة لأذربيجان، ولدى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إرادة لتعزيز العلاقات مع طهران".

وأضاف: "إحياء الحدود الإيرانية الأذربيجانية من جديد، يعزز من فرص التعاون والاستثمارات بين البلدين".

كما دان جيهون بايراموف اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة "بشدة"، مشددا على أن "أذربيجان ترفض اغتيال العلماء لأي سبب كان".

المصدر: RT