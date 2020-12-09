وسائل إعلام إيطالية تتحدث عن تحليق طيران حربي تركي فوق سرت والجفرة

تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن رصد تحليق طائرات حربية تركية فوق منطقتي سرت والجفرة، وذلك بعد احتجاز قوات حفتر سفينة شحن تركية دخلت مياه شرق ليبيا.

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وذكر موقع شبكة تلفزيون "rai" الإلكتروني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد برد انتقامي شديد عقب "سيطرة" قوات المشير خليفة حفتر على سفينة شحن مملوكة لتركيا ترفع علم جامايكا بعد دخولها "منطقة عمليات عسكرية" قبالة ساحل منطقة رأس الهلال.

ولفتت في هذا الصدد إلى "تصاعد التوتر بين تركيا والجنرال خليفة حفتر رجل برقة القوي. وأنقرة تهدد بـ"عواقب وخيمة" إذا لم يتم الإفراج عن السفينة التركية التي احتجزتها قوات المشيرعلى الفور وإطلاق سراح طاقمها البالغ 17 شخصا".

وأفادت الشبكة التلفزيونية الإيطالية بورود أنباء في الساعات الماضية "عن تحليق عسكري تركي في منطقة سرت والجفرة ، على خط الهدنة بين الجيشين اللذين يواجهان بعضهما منذ شهور".

وعرّف المصدر تركيا بأنها تعد "أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق الوطني، التي وقعت معها منذ نوفمبر 2019 اتفاقيتين، واحدة لترسيم الحدود البحرية، وأخرى للتعاون العسكري بين أنقرة وطرابلس".

وتابعت الشبكة التلفزيونية الإيطالية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن "الاتفاق الثاني ارتبط تحديدا بالعملية العسكرية المهمة التي أنقذت بها تركيا حكومة فايز السراج من حصار ميليشيا حفتر وحلفائها في يونيو من هذا العام".

المصدر: rainews.it