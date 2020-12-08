ليبيا.. مسيّرات تركية تجوب أجواء مناطق محاذية لسرت

أفادت وسائل إعلام ليبية نقلا عن شهود عيان بأن طائرات تركية بدون طيار تجوب أجواء مناطق الهيشة الجديدة وزمزم والوشكة المحاذية لمدينة سرت شمالي البلاد.

وتأتي هذه التحليقات على خلفية احتجاز الباخرة التركية التي تحمل علم جامايكا أمس الاثنين من قبل القوات البحرية التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، لمخالفتها قرار الحظر ودخولها منطقة ممنوعة، وعدم استجابتها للنداءات بالتعريف على هويتها.

وقطر الجانب الليبي الباخرة إلى ميناء سوسة وفتشها وأوقف طاقمها وفتح تحقيقا معهم.

وهددت الخارجية التركية في بيان صدر عنها، بـ"الرد على أي استهداف لسفنها في ليبيا".

ناصر حاتم – الملف الليبي