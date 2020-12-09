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اندلاع النيران داخل مصنع كيميائيات في الهند

أخبار العالم

اندلاع النيران داخل مصنع كيميائيات في الهند
Sputnik
حريق - صورة أرشيفية
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قالت قناة NDTV التلفزيونية، إن النيران اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائيات في أحمد آباد، أكبر مدينة بولاية جوجارات في غرب الهند.

وأضافت القناة، أن أكثر من 20 سيارة إطفاء تشارك في إخماد الحريق الذي اندلع في هذه المدينة، التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة.

ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع قتلى وجرحى، ولا عن حجم الأضرار المادية نتيجة الحادث.

المصدر: تاس

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