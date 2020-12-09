اندلاع النيران داخل مصنع كيميائيات في الهند

قالت قناة NDTV التلفزيونية، إن النيران اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، في مصنع كيميائيات في أحمد آباد، أكبر مدينة بولاية جوجارات في غرب الهند.

وأضافت القناة، أن أكثر من 20 سيارة إطفاء تشارك في إخماد الحريق الذي اندلع في هذه المدينة، التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة.

Fire Breaks Out At Chemical Factory In Ahmedabad, No Casualties Reported https://t.co/nd7ZHP9dYZpic.twitter.com/Wjo0RGQ9fV — NDTV (@ndtv) December 9, 2020

ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع قتلى وجرحى، ولا عن حجم الأضرار المادية نتيجة الحادث.

المصدر: تاس